Инсайдер рассказал о качестве съемки смартфона Honor с роборукой Robot Phone

С камерой на 200 Мп на манипуляторе

Как мы знаем, Honor скоро выпустит необычный смартфон Robot Phone. Камера у него не просто 200-мегапиксельная, но и стоит на подвижном шарнирном креплении. Как пишут инсайдеры, релиз будет уже в августе.