Телефоны
Опубликовано 06 июля 2026, 17:05
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Инсайдер рассказал о качестве съемки смартфона Honor с роборукой Robot Phone

С камерой на 200 Мп на манипуляторе
Как мы знаем, Honor скоро выпустит необычный смартфон Robot Phone. Камера у него не просто 200-мегапиксельная, но и стоит на подвижном шарнирном креплении. Как пишут инсайдеры, релиз будет уже в августе.
Инсайдер рассказал о качестве съемки смартфона Honor с роборукой Robot Phone

© Honor

Информацией поделился @SmartPikachu. Он уточнил, что 200-мегапиксельный датчик обеспечит качество съёмки, сравнимое с флагманскими моделями.

Благодаря механизму камера сможет свободно поворачиваться и наклоняться, удерживая качество съемки, даже когда телефон в движении.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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