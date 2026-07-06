Инсайдер рассказал о качестве съемки смартфона Honor с роборукой Robot Phone

Опубликовано 06 июля 2026, 17:051 мин.
Инсайдер рассказал о качестве съемки смартфона Honor с роборукой Robot PhoneС камерой на 200 Мп на манипуляторе
Как мы знаем, Honor скоро выпустит необычный смартфон Robot Phone. Камера у него не просто 200-мегапиксельная, но и стоит на подвижном шарнирном креплении. Как пишут инсайдеры, релиз будет уже в августе.
© Honor
Информацией поделился @SmartPikachu. Он уточнил, что 200-мегапиксельный датчик обеспечит качество съёмки, сравнимое с флагманскими моделями.
Благодаря механизму камера сможет свободно поворачиваться и наклоняться, удерживая качество съемки, даже когда телефон в движении.