Инсайдер рассказал о наличии титана в складном Samsung Galaxy Z Fold6

Опубликовано 24 марта 2024, 11:41
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Инсайдер рассказал о наличии титана в складном Samsung Galaxy Z Fold6Будет первым
Samsung изменит ситуацию на рынке складных телефонов, по слухам, используя титан в предстоящем Galaxy Z Fold6. Ожидается, что этот премиальный выбор материала будет отличать Fold6 от его более доступного собрата, Galaxy Z Fold6 FE, в котором, скорее всего, будет использоваться алюминий.
Титан, известный своей прочностью и легкостью, обещает, что телефон будет одновременно визуально привлекательным и долговечным. Это согласуется с твитом популярного техноблогера @Tech_Reve, в котором он говорит о титане как о ключевом отличии между Fold6 и Fold6 FE.
Fold6 и Z Flip6 ожидаются в июле, а Fold6 FE — в сентябре-октябре. Ограниченный тираж Fold6 FE (200 000−300 000 единиц) намекает на более «эксклюзивное» предложение, а прогнозируемая цена в 800 долларов делает его привлекательным вариантом для любителей бюджетных технологий.
Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный