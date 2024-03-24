Инсайдер рассказал о наличии титана в складном Samsung Galaxy Z Fold6

Титан, известный своей прочностью и легкостью, обещает, что телефон будет одновременно визуально привлекательным и долговечным. Это согласуется с твитом популярного техноблогера @Tech_Reve, в котором он говорит о титане как о ключевом отличии между Fold6 и Fold6 FE.

Fold6 и Z Flip6 ожидаются в июле, а Fold6 FE — в сентябре-октябре. Ограниченный тираж Fold6 FE (200 000−300 000 единиц) намекает на более «эксклюзивное» предложение, а прогнозируемая цена в 800 долларов делает его привлекательным вариантом для любителей бюджетных технологий.