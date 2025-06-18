Инсайдер рассказал о смартфоне Honor X70 с большим OLED-экраном

Honor X70 получит большой 6,79-дюймовый OLED-экран с разрешением около 1,5K. Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Также устройство будет тонким и лёгким, но с большой батареей.

Известно, что Honor X70 предложат в трёх цветах: белом, чёрном и «бамбуковом». Кроме того, в апреле уже был анонсирован младший брат серии — Honor X70i. Также ходят слухи о версии X70 Pro, но подробностей о ней пока нет.