Инсайдер рассказал о смартфоне Honor X70 с большим OLED-экраном

Опубликовано 18 июня 2025, 19:011 мин.
Инсайдер рассказал о смартфоне Honor X70 с большим OLED-экраномИ быстрой зарядкой
Honor работает над новым смартфоном X70, который станет продолжением модели X60, вышедшей в прошлом году. Ожидается, что презентация устройства состоится в следующем месяце.
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Honor X70 получит большой 6,79-дюймовый OLED-экран с разрешением около 1,5K. Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Также устройство будет тонким и лёгким, но с большой батареей.
Известно, что Honor X70 предложат в трёх цветах: белом, чёрном и «бамбуковом». Кроме того, в апреле уже был анонсирован младший брат серии — Honor X70i. Также ходят слухи о версии X70 Pro, но подробностей о ней пока нет.