Инсайдер: Redmi станет следующим брендом с массовым внедрением экранов 165 Гц

Интерес Redmi якобы возник после того, как OnePlus начал массово тестировать смартфоны и планшеты с экранами 165 Гц.

Например, новый планшет OnePlus Pad 2 Pro имеет экран 13,2 дюйма с разрешением 3,4K и частотой обновления 144 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, оснащён батареей на 12 140 мАч и поддерживает быструю зарядку 67 Вт.

Если Redmi выпустит такой смартфон, это будет первая модель бренда с таким экраном, и она, скорее всего, будет ориентирована на любителей игр.