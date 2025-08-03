Инсайдер: Redmi станет следующим брендом с массовым внедрением экранов 165 Гц

Опубликовано 03 августа 2025, 17:461 мин.
Инсайдер: Redmi станет следующим брендом с массовым внедрением экранов 165 ГцПосле OnePlus
Redmi, суббренд Xiaomi, возможно, скоро выпустит смартфон с экраном на 165 Гц. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo. Компания уже начала изучать возможность использования таких дисплеев в своих будущих устройствах, по его же словам.
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Интерес Redmi якобы возник после того, как OnePlus начал массово тестировать смартфоны и планшеты с экранами 165 Гц.
Например, новый планшет OnePlus Pad 2 Pro имеет экран 13,2 дюйма с разрешением 3,4K и частотой обновления 144 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, оснащён батареей на 12 140 мАч и поддерживает быструю зарядку 67 Вт.
Если Redmi выпустит такой смартфон, это будет первая модель бренда с таким экраном, и она, скорее всего, будет ориентирована на любителей игр.