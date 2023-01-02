Инсайдер: Samsung Galaxy S23 Ultra будет делать отличные ночные фото

12:07, 02 января 2023
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Инсайдер: Samsung Galaxy S23 Ultra будет делать отличные ночные фотоБлогер, вероятно, протестировал смартфон
Компания Samsung готовится к запуску линейки смартфонов Galaxy S23. Известный инсайдер Ice Universe рассказал некоторые подробности о будущих устройствах.
Фото: OneLeaks&Smartprix
«Я должен ещё раз подчеркнуть, что ночная камера S23 Ultra действительно камера "ночного видения"», — написал Ice Universe.
Это, скорее всего, указывает на то, что блогер имел ранний доступ к смартфону и, тестируя камеры, был впечатлён ночной съёмкой. Скорее всего, Samsung улучшила постобработку ночных фото.