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12:07, 02 января 2023
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Инсайдер: Samsung Galaxy S23 Ultra будет делать отличные ночные фото

Блогер, вероятно, протестировал смартфон

Компания Samsung готовится к запуску линейки смартфонов Galaxy S23. Известный инсайдер Ice Universe рассказал некоторые подробности о будущих устройствах.

Инсайдер: Samsung Galaxy S23 Ultra будет делать отличные ночные фото

Фото: OneLeaks&Smartprix

«Я должен ещё раз подчеркнуть, что ночная камера S23 Ultra действительно камера "ночного видения"», — написал Ice Universe.

Это, скорее всего, указывает на то, что блогер имел ранний доступ к смартфону и, тестируя камеры, был впечатлён ночной съёмкой. Скорее всего, Samsung улучшила постобработку ночных фото.

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