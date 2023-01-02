Инсайдер: Samsung Galaxy S23 Ultra будет делать отличные ночные фото

«Я должен ещё раз подчеркнуть, что ночная камера S23 Ultra действительно камера "ночного видения"», — написал Ice Universe.

Это, скорее всего, указывает на то, что блогер имел ранний доступ к смартфону и, тестируя камеры, был впечатлён ночной съёмкой. Скорее всего, Samsung улучшила постобработку ночных фото.