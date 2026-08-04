Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится одной из основных камер

Согласно данным инсайдеров, вместо четырёх камер будет установлено три: основная на 200 мегапикселей, сверхширокоугольная на 50 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, тоже на 50 Мп. При этом исчезнет старая 3-кратная камера на 10 Мп.

Основная причина такого в экономии. Как пишут СМИ, производство смартфонов дорожает, а качество снимков на основной камере уже достигло такого уровня, что «3-кратный зум можно получать просто обрезая кадр с главного 200-мегапиксельного сенсора». Кроме того, 3-кратная камера «устарела морально и технически».

Официального подтверждения нет, и вряд ли будет.