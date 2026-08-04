Телефоны
Опубликовано 04 августа 2026, 08:26
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Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится одной из основных камер

Хорошо это или плохо?
По информации СМИ, Samsung рассматривает возможность отказа от одной из задних камер в будущем флагмане Galaxy S27 Ultra. Если раньше все Ultra-модели, начиная с S21 Ultra, имели по четыре камеры сзади, то в новой версии их может остаться всего три.
Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится одной из основных камер

© Samsung

Согласно данным инсайдеров, вместо четырёх камер будет установлено три: основная на 200 мегапикселей, сверхширокоугольная на 50 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, тоже на 50 Мп. При этом исчезнет старая 3-кратная камера на 10 Мп.

Основная причина такого в экономии. Как пишут СМИ, производство смартфонов дорожает, а качество снимков на основной камере уже достигло такого уровня, что «3-кратный зум можно получать просто обрезая кадр с главного 200-мегапиксельного сенсора». Кроме того, 3-кратная камера «устарела морально и технически».

Официального подтверждения нет, и вряд ли будет.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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