Инсайдер: складной смартфон Huawei Pura X2 удивит своим аккумулятором

Опубликовано 18 марта 2026, 21:361 мин.
Инсайдер: складной смартфон Huawei Pura X2 удивит своим аккумуляторомНа 2 тысячи мАч больше предшественника
Huawei, согласно данным инсайдеров, оснастит складной Pura X2 батареей на 6000 мАч. Для сравнения: первое поколение Pura X вышло с аккумулятором на 4610 мАч.
© Huawei
Помимо емкой батареи, Pura X2 наверняка унаследует быструю зарядку от предшественника. Напомним, первая модель поддерживала 66 Вт по проводу и 40 Вт по беспроводной связи.
Официально Huawei новости не комментирует.
Судя по другим утечкам, компания вообще взялась за аккумуляторы всерьез. В этом году ожидается появление флагманов с батареями на 7000 мАч, пишут СМИ. А бюджетные телефоны серии Enjoy и вовсе могут получить 8000 мАч. Правда, когда именно это случится, пока неясно.