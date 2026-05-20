Инсайдер слил характеристики складных Galaxy Z Fold 8 и широкого Wide Fold

Внешний экран 6,5 дюйма

Внутренний — 8 дюймов

Батарея 5000 мА·ч

Зарядка 45 Вт

Главная камера 200 Мп + сверхширокоугольная 50 Мп

Фронтальные камеры по 10 Мп

Тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Данных о телеобъективе пока нет, но, вероятно, останется 10-мегапиксельная с 3-кратным зумом.

Официальная презентация устройств в июле.