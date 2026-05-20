Инсайдер слил характеристики складных Galaxy Z Fold 8 и широкого Wide Fold

Опубликовано 20 мая 2026, 14:211 мин.
Инсайдер слил характеристики складных Galaxy Z Fold 8 и широкого Wide FoldЧем будет Samsung удивлять
Samsung представит летом три складных смартфона: Galaxy Z Flip 8, обычный Z Fold 8 и новый широкий Galaxy Z Fold 8 Wide. Греческий сайт TechManiacs опубликовал их характеристики.
Galaxy Z Fold 8 Wide.
Внутренний экран 7,6 дюйма (соотношение сторон 4:3)
Внешний дисплей 5,4 дюйма
Вес — 200 граммов
Батарея на 4800 мА·ч
Проводная зарядка на 45 Вт
Камеры — 50 Мп + 50 Мп (сверхширокоугольная)
Две фронтальные камеры по 10 Мп
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5
Galaxy Z Fold 8.
Внешний экран 6,5 дюйма
Внутренний — 8 дюймов
Батарея 5000 мА·ч
Зарядка 45 Вт
Главная камера 200 Мп + сверхширокоугольная 50 Мп
Фронтальные камеры по 10 Мп
Тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5
Данных о телеобъективе пока нет, но, вероятно, останется 10-мегапиксельная с 3-кратным зумом.
Официальная презентация устройств в июле.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный