Опубликовано 20 мая 2026, 14:21
Инсайдер слил характеристики складных Galaxy Z Fold 8 и широкого Wide Fold

Чем будет Samsung удивлять
Samsung представит летом три складных смартфона: Galaxy Z Flip 8, обычный Z Fold 8 и новый широкий Galaxy Z Fold 8 Wide. Греческий сайт TechManiacs опубликовал их характеристики.
© Samsung

Galaxy Z Fold 8 Wide.

© OnLeaks / Android Headline

Внутренний экран 7,6 дюйма (соотношение сторон 4:3)

Внешний дисплей 5,4 дюйма

Вес — 200 граммов

Батарея на 4800 мА·ч

Проводная зарядка на 45 Вт

Камеры — 50 Мп + 50 Мп (сверхширокоугольная)

Две фронтальные камеры по 10 Мп

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Galaxy Z Fold 8.

© OnLeaks / Android Headline

Внешний экран 6,5 дюйма

Внутренний — 8 дюймов

Батарея 5000 мА·ч

Зарядка 45 Вт

Главная камера 200 Мп + сверхширокоугольная 50 Мп

Фронтальные камеры по 10 Мп

Тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Данных о телеобъективе пока нет, но, вероятно, останется 10-мегапиксельная с 3-кратным зумом.

Официальная презентация устройств в июле.