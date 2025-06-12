Инсайдер слил результаты iPhone 17 Pro в бенчмарке Geekbench

Опубликовано 12 июня 2025, 16:071 мин.
Инсайдер слил результаты iPhone 17 Pro в бенчмарке GeekbenchiPhone 17 Pro, видимо, получит чип A19 Pro с приростом производительности до 17%
Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 в сентябре. По слухам, все четыре модели получат экраны с повышенной частотой обновления. Однако обычный iPhone 17, скорее всего, не будет поддерживать переменную частоту, так как в нем не будет передовой LTPO OLED-матрицы, как у Pro-версий. Согласно утечке от китайского инсайдера Digital Chat Station, чип набирает более 4 000 баллов в одноядерном тесте и свыше 10 000 — в многоядерном (Geekbench 6).
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Для сравнения: чип A18 Pro в iPhone 16 Pro Max показывал результаты 3 490 и 8 606 баллов соответственно. Таким образом, A19 Pro обещает прирост производительности на 15% в одноядерной и на 17% в многоядерной нагрузке.
Также стало известно о производительности нового процессора A19 Pro, который будет установлен в iPhone 17 Pro и Pro Max.
Процессор будет производиться по технологии TSMC N3P — по ней же создаются новые чипы Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500. Все три процессора выйдут примерно в одно время