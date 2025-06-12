Инсайдер слил результаты iPhone 17 Pro в бенчмарке Geekbench

Также стало известно о производительности нового процессора A19 Pro, который будет установлен в iPhone 17 Pro и Pro Max.

Процессор будет производиться по технологии TSMC N3P — по ней же создаются новые чипы Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500. Все три процессора выйдут примерно в одно время