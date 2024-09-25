Инсайдер слил в сеть массу фото и видео по недорогому флагману Galaxy S24 FE

Видео подтверждает минималистичную комплектацию устройства в черной картонной коробке, без зарядного устройства. Galaxy S24 FE будет доступен в пяти цветах: синем, графитовом, сером, мятном и желтом.

Основной акцент делается на улучшенной камере, которая, как утверждается, станет «самой мощной» в серии FE. Она включает основной 50-мегапиксельный сенсор, ультраширокий модуль на 12 Мп, телеобъектив с 3-кратным зумом на 8 Мп и фронтальную камеру на 10 Мп.