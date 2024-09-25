Телефоны
Опубликовано 25 сентября 2024, 07:54
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Инсайдер слил в сеть массу фото и видео по недорогому флагману Galaxy S24 FE

Цена новинки будет выше, чем у предшественника
В сети появились многочисленные утечки по Galaxy S24 FE, включая официальное видео распаковки, опубликованное известным инсайдером Эваном Блассом.
Инсайдер слил в сеть массу фото и видео по недорогому флагману Galaxy S24 FE
© YouTube

Видео подтверждает минималистичную комплектацию устройства в черной картонной коробке, без зарядного устройства. Galaxy S24 FE будет доступен в пяти цветах: синем, графитовом, сером, мятном и желтом.

Основной акцент делается на улучшенной камере, которая, как утверждается, станет «самой мощной» в серии FE. Она включает основной 50-мегапиксельный сенсор, ультраширокий модуль на 12 Мп, телеобъектив с 3-кратным зумом на 8 Мп и фронтальную камеру на 10 Мп.

Инсайдер слил в сеть массу фото и видео по недорогому флагману Galaxy S24 FE
© YouTube

Смартфон будет работать на чипсете Exynos 2400e с 6.7-дюймовым экраном, яркостью до 1900 нит и защитой Gorilla Glass Victus+.

Аккумулятор емкостью 4700 мАч и защита по стандарту IP68 дополняют спецификации устройства. В США цена стартует с $649 за 128 ГБ, что на $50 больше, чем у предшественника.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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