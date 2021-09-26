Инсайдер узнал дату выхода новых флагманских смартфонов Google

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Инсайдер узнал дату выхода новых флагманских смартфонов GoogleЗвучит правдоподобно
Google пока не называла точную дату выпуска новых смартфонов Pixel 6, которые компания анонсировала недавно. Ранее инсайдеры говорили, что полноценная презентация состоится 19 октября. Теперь появились новые данные, указывающие на выход смартфонов в этом месяце.
Главный редактор портала для разработчиков XDA Developers Мишаал Рахман (Mishaal Rahman) заметил изменения в приложении камеры Google. Он утверждает, что компания удалённо изменила флаг в приложении на «10-27-2021». Правда, только для устройств, которые, скорее всего, являются смартфонами Pixel 6.
Рахман предположил, что Google предложит людям обновить приложение камеры после 27 октября, но только для моделей Pixel 6 или Pixel 6 Pro. Таким образом, инсайдер считает датой полноценного анонса 19 октября, а датой выпуска — 27 октября.