Инсайдер узнал дату выхода новых флагманских смартфонов Google

Главный редактор портала для разработчиков XDA Developers Мишаал Рахман (Mishaal Rahman) заметил изменения в приложении камеры Google. Он утверждает, что компания удалённо изменила флаг в приложении на «10-27-2021». Правда, только для устройств, которые, скорее всего, являются смартфонами Pixel 6.

Рахман предположил, что Google предложит людям обновить приложение камеры после 27 октября, но только для моделей Pixel 6 или Pixel 6 Pro. Таким образом, инсайдер считает датой полноценного анонса 19 октября, а датой выпуска — 27 октября.