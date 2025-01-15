Инсайдер: весной Apple покажет продолжение линейки iPhone SE — iPhone 2025 Roma

Об этом с начала прошлого года говорит и другой авторитетный инсайдер, Марк Гурман. Этот информатор не раз утверждал, что Apple расширит линейку бюджетных SE, начиная с 4-го поколения.

Новый iPhone 2025 Roma, или как ещё называют эту модель — iPhone 16E, — получит корпус iPhone 14, экран без кнопки с вырезом в верхней части, а также будет оснащён ОЗУ на 8 ГБ — для работы с Apple Intelligence. Массовое производство начнётся в начале года, «что говорит о завершении проектирования и тестирования устройства», отмечает инсайдерский портал PhoneArena.

Предполагается, что цена на iPhone 16E может снизиться, но ожидается, что он будет пользоваться популярностью, учитывая отсутствие обновлений в линейке iPhone SE в течение длительного времени.