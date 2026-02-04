Инсайдер: Vivo X300 Ultra станет одним из самых тяжелых флагманов

По данным инсайдера Smart Pikachu, Vivo X500 Ultra может выйти раньше, чем ожидалось (но после X300). Точные характеристики устройства пока неизвестны, но предполагается, что смартфон получит «самый новый и мощный процессор Qualcomm», который ещё не представили.

Vivo X300 Ultra в свою очередь может стать «одним из самых тяжёлых в классе Ultra». По слухам, он получит две камеры по 200 мегапикселей, улучшенные объективы Zeiss и «серьёзные» возможности съёмки в темноте.