Инсайдер: все смартфоны Honor Magic 9 получат батарею на 8000 мА·ч

Опубликовано 23 мая 2026, 06:261 мин.
Инсайдер: все смартфоны Honor Magic 9 получат батарею на 8000 мА·чЭто много
По данным инсайдера SmartPikachu, вся будущая серия флагманских смартфонов Honor Magic 9 будет тестироваться с аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч. Это на 1000 мА·ч больше, чем у прошлого поколения.
© Honor
Раньше он же сообщал, что Honor выбирает между батареями на 8000 и 9000 мА·ч. Похоже, компания остановилась на первом варианте. В серию Magic 9 в целом войдут три модели. У всех будет плоский экран с разрешением 1.5K.
Кроме того, Honor работает вместе с немецкой ARRI. По слухам, во всех моделях Magic 9 появится основная камера на 200 мегапикселей с улучшенным датчиком и мощной системой стабилизацией.
Сроки выхода серии Magic 9 пока не называются. Ждать их стоит не раньше конца года.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
Теги: