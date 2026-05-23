Инсайдер: все смартфоны Honor Magic 9 получат батарею на 8000 мА·ч

Раньше он же сообщал, что Honor выбирает между батареями на 8000 и 9000 мА·ч. Похоже, компания остановилась на первом варианте. В серию Magic 9 в целом войдут три модели. У всех будет плоский экран с разрешением 1.5K.

Кроме того, Honor работает вместе с немецкой ARRI. По слухам, во всех моделях Magic 9 появится основная камера на 200 мегапикселей с улучшенным датчиком и мощной системой стабилизацией.

Сроки выхода серии Magic 9 пока не называются. Ждать их стоит не раньше конца года.