Инсайдер вживую заснял складной смартфон Google

11:21, 22 апреля 2023
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Инсайдер вживую заснял складной смартфон GoogleНо это прототип
Google, по слухам, планирует скоро выпустить свой первый складной смартфон Pixel Fold. Так, надежный источник Куба Войцеховски поделился видео неназванного складного смартфона, которое вполне может быть устройством Google.
Ожидается, что устройство будет анонсировано на конференции Google I/O 10 мая и поступит в продажу уже в июне. Как сообщается, телефон будет оснащен 5,8-дюймовым экраном, который раскладывается в 7,6-дюймовый планшет, работать на процессоре Google Tensor G2 до 24 часов.
Шарнир устройства, если верить слухам, является самым прочным для складного телефона.
На просочившихся кадрах устройства, к сожалению, не видно никаких характерных признаков дизайна, поэтому его трудно отличить от, например, прототипа Samsung.
Источник:The Verge
Автор:Максим МногословныйТеги: