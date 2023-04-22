Инсайдер вживую заснял складной смартфон Google

Ожидается, что устройство будет анонсировано на конференции Google I/O 10 мая и поступит в продажу уже в июне. Как сообщается, телефон будет оснащен 5,8-дюймовым экраном, который раскладывается в 7,6-дюймовый планшет, работать на процессоре Google Tensor G2 до 24 часов.