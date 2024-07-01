Инсайдер: Xiaomi MIX 5 оснастят камерой под дисплеем и керамическим корпусом

Кроме того, по слухам, устройство получит фирменный керамический корпус. Предыдущие модели серии MIX имели такой же корпус, и MIX 5, как ожидается, последует их примеру.

Несмотря на то, что спецификации пока не уточняются, прототип под кодовым названием "Suiren" был недавно замечен на Geekbench 6 с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Правда, ожидается, что финальная версия может быть обновлена до Snapdragon 8 Gen 4.

Дата выхода неизвестна, но есть информация о релиза MIX 5 в 2025 году.

Прошлая итерация - MIX 4 - имела Corning Gorilla Glass Victus, до 512 ГБ основной и 12 ГБ оперативной памяти, и стоил он 660 евро.