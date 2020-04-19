Инсайдер заявил, что Apple никогда не оснастит свои смартфоны разъёмом USB-C

Об этом рассказал прославившийся утечками об Apple информатор Джон Проссер (Jon Prosser) в Twitter. Он написал, что, хоть ему не стоит это говорить, в iPhone 12 абсолютно точно нет разъёма USB-C. Также инсайдер добавил, что Apple лишит свои смартфоны каких-либо разъёмов, прежде чем ей придётся перейти к USB-C.

Конечно, это лишь слова инсайдера, и подтвердить их нельзя. Однако ранее Apple сама говорила, что считает единый стандарт зарядки плохой идеей, которая может негативно отразиться на отрасли и на конечных потребителях.