Инсайдеры: Huawei скоро выпустит смартфон среднего класса с 10 000 мАч

Опубликовано 23 июля 2026, 20:131 мин.
Инсайдеры: Huawei скоро выпустит смартфон среднего класса с 10 000 мАчЖдём и надеемся
По данным инсайдеров, Huawei разрабатывает смартфон среднего класса с аккумулятором на 10 000 мАч. Есть и другие характеристики.
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СМИ пишут, что телефон получит 6,84-дюймовый плоский экран OLED с разрешением 1. Основная камера будет на 50 мегапикселей. Процессор, предположительно, будет Kirin 8020.
Пока неизвестно, к какой именно линейке отнесётся новинка. Параллельно инсайдеры сообщали о другой новинке — Nova 16 SE с мультиспектральной камерой первого поколения. Её цена может составить от 2000 до 3000 юаней (примерно 23 — 35 тысяч рублей).
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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