Инсайдеры: Huawei скоро выпустит смартфон среднего класса с 10 000 мАч

СМИ пишут, что телефон получит 6,84-дюймовый плоский экран OLED с разрешением 1. Основная камера будет на 50 мегапикселей. Процессор, предположительно, будет Kirin 8020.

Пока неизвестно, к какой именно линейке отнесётся новинка. Параллельно инсайдеры сообщали о другой новинке — Nova 16 SE с мультиспектральной камерой первого поколения. Её цена может составить от 2000 до 3000 юаней (примерно 23 — 35 тысяч рублей).