Инсайдеры не договорились о том, перенесет ли Apple релиз складного iPhone

Опубликовано 17 июня 2026, 17:431 мин.
Инсайдеры не договорились о том, перенесет ли Apple релиз складного iPhoneСлухи о переносе складного iPhone Ultra оказались «преждевременными»
На днях инсайдеры расстроили фанатов Apple, мол, долгожданный складной iPhone Ultra отложили на начало следующего года. Однако другой инсайдер Fixed Focus Digital опроверг эти слухи. Чья информация правдива — покажет время.
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По данным его источников, проблемы с производственными мощностями действительно есть, но это не значит перенос анонса. Презентация новинки по-прежнему запланирована на сентябрь. А вот старт продаж если и сдвинется, то максимум на месяц.
Стоит отметить, что при этом «авторитетные аналитики», такие как Марк Гурман из Bloomberg и Тим Лонг из Barclays, действительно сомневаются в сентябрьском релизе. Лонг даже предполагает, что первые партии могут дойти до покупателей только к декабрю.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный