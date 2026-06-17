Инсайдеры не договорились о том, перенесет ли Apple релиз складного iPhone

По данным его источников, проблемы с производственными мощностями действительно есть, но это не значит перенос анонса. Презентация новинки по-прежнему запланирована на сентябрь. А вот старт продаж если и сдвинется, то максимум на месяц.

Стоит отметить, что при этом «авторитетные аналитики», такие как Марк Гурман из Bloomberg и Тим Лонг из Barclays, действительно сомневаются в сентябрьском релизе. Лонг даже предполагает, что первые партии могут дойти до покупателей только к декабрю.