Инсайдеры ошиблись: раскрыта максимальная мощность зарядки iPhone 16

В первые минуты зарядки мощность действительно может кратковременно достигать 40 Вт, но в течение большей части времени она остается на уровне 27 Вт, как и у предыдущего поколения.

Хотя пиковые всплески мощности существуют, они недолговечны и процесс зарядки в целом не претерпел значительных изменений. Например, iPhone 16 Pro Max полностью заряжается за 1 час и 45 минут — всего на 10 минут быстрее, чем iPhone 15 Pro Max.

В реальном использовании такая разница практически незаметна.

А это в очередной раз сталкивает нас с суровой реальностью: ожидания пользователей в отношении более быстрой зарядки iPhone 16 не оправдались. По продолжительности процесса зарядки изменения минимальны.