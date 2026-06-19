Телефоны
Опубликовано 19 июня 2026, 13:30
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Инсайдеры поделились официальными рендерами недорого Samsung Galaxy A27 5G

Дизайн классический
В Интернете появились новые изображения будущего смартфона Galaxy A27 5G. Судя по утечке DigitalCitizen, телефон будет выпускаться в трёх цветах: розовом, тёмно-синем и чёрном. Дизайн выполнен в привычном для их бюджетной линейки стиле.
Инсайдеры поделились официальными рендерами недорого Samsung Galaxy A27 5G

© DigitalCitizen

Одно из изображений подтверждает, что ёмкость аккумулятора составит 5000 мА·ч — столько же, сколько у A26.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© DigitalCitizen

Также на рендерах заметна функция Circle to Search. На отдельном снимке показан чип с подписями CPU, GPU и NPU. Последняя аббревиатура означает нейронный процессор.

Похоже, даже недорогой Galaxy A27 5G получит часть ИИ-функций.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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#Samsung
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