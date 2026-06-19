Инсайдеры поделились официальными рендерами недорого Samsung Galaxy A27 5G

Дизайн классический

В Интернете появились новые изображения будущего смартфона Galaxy A27 5G. Судя по утечке DigitalCitizen, телефон будет выпускаться в трёх цветах: розовом, тёмно-синем и чёрном. Дизайн выполнен в привычном для их бюджетной линейки стиле.