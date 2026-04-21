Инсайдеры поделились рендерами новых цветов iPhone 18 Pro

Тёмную вишню называют главным цветом линейки. На ней, мол, будет акцент в рекламе. Он приходит на смену ярко-оранжевому прошлого поколения.

Светло-голубой уже был у Apple раньше. Тёмно-серый и серебристый — это «классические» цвета.

Согласно слухам, модели iPhone 18 Pro получат меньший Dynamic Island, дисплеи LTPO+ и основную 48-мегапиксельную камеру с регулируемой диафрагмой. Устройства будут оснащены 2-нм чипом A20 Pro, модемом C2 (с поддержкой 5G через спутник) и чипом N2. Также ожидается упрощённая кнопка Camera Control и заднее покрытие с более «матовым» и «цельным» видом.