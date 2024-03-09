Инсайдеры показали CAD-рендеры iPhone 16 Pro с увеличенными кнопками

Опубликовано 09 марта 2024, 15:45
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Инсайдеры показали CAD-рендеры iPhone 16 Pro с увеличенными кнопкамиИх публикации, как правило, точны
Инсайдерский портал 91mobiles опубликовал дизайн флагмана iPhone 16 Pro. CAD-рендеры — реалистичное и правдоподобное изображение предметов либо окружающей среды, разработанное с помощью специализированного ПО.
На рендерах изображён обновлённый дизайн флагманской модели с увеличенными кнопками. Так, в целом сохранится концепт iPhone 15 Pro, но кнопка действия будет длиннее и шире, чем у текущей модели. При этом на левой стороне корпуса появится кнопка захвата камеры; эта кнопка будет выровнена с боковой рамкой, которую разместят вместо вывода mmWave.
Инсайдеры из 91mobiles не раз публиковали CAD-рендеры, раскрывающие дизайн очередных Pro-версий айфонов — iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro. И эти инсайды были точны.
Источник:91mobiles
Автор:Андрей Кадуков