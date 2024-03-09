Инсайдеры показали CAD-рендеры iPhone 16 Pro с увеличенными кнопками

На рендерах изображён обновлённый дизайн флагманской модели с увеличенными кнопками. Так, в целом сохранится концепт iPhone 15 Pro, но кнопка действия будет длиннее и шире, чем у текущей модели. При этом на левой стороне корпуса появится кнопка захвата камеры; эта кнопка будет выровнена с боковой рамкой, которую разместят вместо вывода mmWave.