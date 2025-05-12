Инсайдеры показали камерофон Sony Xperia 1 VII во всех цветах

Инсайдеры показали камерофон Sony Xperia 1 VII во всех цветахНовый флагман
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Смартфон оснащен тройной камерой на задней панели, включая перископический телеобъектив для улучшенного зума. Линзы покрыты просветляющим слоем Zeiss T*, повышающим качество снимков за счет снижения бликов. Ожидается, что ультраширокоугольная камера получит сенсор, в 2,1 раза больший, чем у Xperia 1 VI, что улучшит детализацию при слабом освещении. Технология «Alpha», заимствованная из камер Sony, обещает профессиональный уровень съемки.
Xperia 1 VII работает на чипсете Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти и запускается с Android 15. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до двух дней автономной работы. Устройство сохранит разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики с улучшенным звучанием средних и низких частот.
Цена пока неизвестна.