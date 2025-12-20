Инсайдеры поведали о качестве камер будущих складных Samsung Galaxy Z Fold 8

Опубликовано 20 декабря 2025, 19:301 мин.
Инсайдеры поведали о качестве камер будущих складных Samsung Galaxy Z Fold 8Серьёзное обновление камер
Появились очередные слухи о будущем складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 8. По информации источников, на которых ссылаются СМИ, компания планирует «значительно улучшить камеры в этой модели» и «приблизить их по возможностям» к флагманским смартфонам серии Galaxy S.
© Samsung
Samsung якобы сохранит основной модуль на 200 мегапикселей, который уже используется в Galaxy Z Fold 7. Фронтальные камеры, скорее всего, тоже останутся прежними — по 10 мегапикселей. При этом компания может отказаться от скрытой под экраном камеры, так как её качество «часто вызывало вопросы».
Главные изменения же ожидаются в дополнительных камерах. Телефотообъектив, по слухам, будет улучшен до 12 мегапикселей, сохранив трёхкратный оптический зум. Это может быть тот же модуль, который Samsung якобы планирует использовать в Galaxy S26 Ultra.
Ещё одно заметное обновление — ультраширокоугольная камера. Вместо прежнего 12-мегапиксельного сенсора Fold 8 может получить модуль на 50 мегапикселей.