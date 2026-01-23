Инсайдеры сообщили, что Apple выпустит небольшое ИИ-устройство

Как пишут эксперты, Apple славилась тем, что выходила в новые категории не спеша и с «продуманными» решениями. Попытка сделать такую брошь выглядит как «шаг отчаяния». Подобные устройства уже пробовали другие компании, и результат был, мягко говоря, неудачным. Достаточно вспомнить AI Pin от Humane: он плохо работал и оказался почти бесполезным.

Как пишут СМИ, если инсайдеры окажутся правы и такая ИИ-брошь Apple выйдет, она не предложит ничего принципиально нового по сравнению с существующими продуктами компании. Экспертам эти новости кажутся скорее реакцией на общий ажиотаж вокруг ИИ, чем продуманным шагом.