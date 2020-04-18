Инсайдеры сообщили о планах Samsung выпустить дешёвые 5G-смартфоны

Об этом пишет издание PhoneArena, ссылаясь на отчёт экспертов. Сообщается, что Samsung собирается в текущем году сделать технологию 5G популярной. Компания уже представила модели Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G по довольно низкой цене — $499 и $599 соответственно.

Теперь Samsung работает над другими обновлёнными 5G-моделями линейки Galaxy A. Отмечается, что они будут даже дешевле вышеперечисленных, чтобы привлечь как можно больше покупателей.