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Инсайдеры сообщили о планах Samsung выпустить дешёвые 5G-смартфоны
Всё, чтобы снизить урон от коронавируса
Из-за пандемии коронавирусной инфекции этот год будет довольно сложным для индустрии мобильных устройств. Аналитики ожидают падение продаж смартфонов, которое затронет почти все бренды, в том числе Samsung. Тем не менее, компания намерена смягчить негативное воздействие. Инсайдеры уже сообщили о планах Samsung выпустить дешёвые 5G-смартфоны.
Об этом пишет издание PhoneArena, ссылаясь на отчёт экспертов. Сообщается, что Samsung собирается в текущем году сделать технологию 5G популярной. Компания уже представила модели Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G по довольно низкой цене — $499 и $599 соответственно.
Теперь Samsung работает над другими обновлёнными 5G-моделями линейки Galaxy A. Отмечается, что они будут даже дешевле вышеперечисленных, чтобы привлечь как можно больше покупателей.