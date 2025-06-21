Инсайдеры: у OnePlus появится новая линейка смартфонов для геймеров

На старте линейка будет доступна только в Китае. Однако, если новинка станет популярной, её могут представить и на мировом рынке. Пока подробностей о новых устройствах немного, но цель компании ясна — составить конкуренцию таким брендам, как RedMagic, которые уже давно делают ставку на игровые функции.

Ожидается, что больше информации появится в ближайшие месяцы.