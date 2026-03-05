Инсайдеры уточнили дату выхода Xiaomi 17 Max с аккумулятором на 8000 мА·ч

По предварительным данным, смартфон получит 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В экран будет встроен сканер отпечатка пальца. Устройство, вероятно, работает на Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.

Фронтальная камера на 50 мегапикселей. Сзади ожидается дополнительный небольшой дисплей. Основная камера — 200 мегапикселей (сенсор Samsung), а также две дополнительные камеры по 50 мегапикселей: широкоугольная и с оптическим зумом.

Смартфон может получить до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов.

Официальные характеристики станут известны позже.