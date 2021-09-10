Интерес к гибким смартфонам в России вырос за год в 5 раз

В России количество предзаказов в первые дни после презентации Galaxy Z оказалось в 5 раза выше, чем в прошлом году с Galaxy Z Fold2. В основном люди оформляли заказы на модель Galaxy Z Fold3 — ей принадлежит 70%. Наиболее популярным цветом смартфона оказался чёрный. Пользователи также выбирали варианты с 512 ГБ памяти.

В итоге за весь период предзаказа количество купленных россиянами смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 оказалось сопоставимо показателям моделей серии Galaxy Note20.

В будущем Samsung ожидает дальнейший рост поставок складных смартфонов, надеясь остаться лидером в сегменте.

Также вырос спрос и на умные часы. В 2021 году было оформлено в 5 раз больше предзаказов на модели Galaxy Watch4 I Watch4 Classic, чем в 2020 на Galaxy Watch3.