Интерес россиян к флагманским смартфонам Xiaomi вырос в 4 раза

Смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro вышли в продажу в России 30 марта 2023 года. До 9 апреля действует специальное предложение: при покупке смартфона можно получить скидку 10 000 рублей. Цены начинаются с 72 990 рублей.

Xiaomi 13 получил 6,36-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, основную камеру Leica с тремя датчиками на 50, 10 и 12 Мп, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 67 Вт и беспроводной на 50 Вт. Xiaomi 13 Pro имеет 6,73-дюймовый экран AMOLED Samsung E6 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, основную камеру Leica с тремя датчиками на 50 Мп, аккумулятор на 4820 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт.