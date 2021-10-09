Интернет-магазин доставил куски мыла вместо iPhone 12

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Интернет-магазин доставил куски мыла вместо iPhone 12К счастью, деньги удалось вернуть
Один из пользователей рассказал, что во время распродажи Big Billion Days в крупном индийском интернет-магазине Flipkart вместо заказанного iPhone 12 ему пришли куски мыла.
Этот случай удивляет потому, что Flipkart — площадка с хорошей репутацией, как, например, Amazon. Тем не менее, и она не защищена от мошенничества. Пользователь даже записал распаковку заказа на видео: там отчётливо видно, что никакой коробки со смартфоном внутри нет. Есть только два бруска мыла Nirma.
Пользователь связался со службой поддержки Flipkart. После долгих разговоров интернет-магазин всё же отменил заказ и вернул деньги за товар. Однако это случилось только потому, что клиент оказался достаточно находчив и предпринял верные шаги.