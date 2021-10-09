Интернет-магазин доставил куски мыла вместо iPhone 12

Этот случай удивляет потому, что Flipkart — площадка с хорошей репутацией, как, например, Amazon. Тем не менее, и она не защищена от мошенничества. Пользователь даже записал распаковку заказа на видео: там отчётливо видно, что никакой коробки со смартфоном внутри нет. Есть только два бруска мыла Nirma.