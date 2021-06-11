Инженеры Xiaomi рассказали о скором выходе смартфонов без USB-портов

Специалисты сообщили, что мы скоро можем увидеть смартфоны без USB-портов для зарядки. Случиться это может уже в начале следующего, 2022 года. Это значит, что бренды смартфонов будут пытаться продвигать беспроводные технологии зарядки. Для некоторых моделей просто не будет альтернативы в виде проводной зарядки. Таким, например, является концептуальный смартфон Vivo Apex 2020.

Инженеры отметили, что единственная причина, по которой проводная зарядка всё ещё является основной для смартфонов, — отсутствие инфраструктуры беспроводной зарядки в публичных местах. Кроме того, технологии беспроводной зарядки несовершенны. Однако в скором будущем это может измениться.