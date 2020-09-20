iOS 14 сравнили со старыми версиями системы по скорости работы на iPhone 6s

Каждую из операционных систем поочерёдно сравнивали с iOS 14. Авторы ролика начали с iOS 10. Разница между версиями ОС заметна. iPhone 6s под управлением последней операционки и включился быстрее, и некоторые приложения запускал более резво. Также iOS 14 была быстрее iOS 11.4.1.

Однако в сравнении с iOS 12 и iOS 13 новая операционка работала примерно на одном уровне. В целом, можно ожидать, что в будущем Apple оптимизирует iOS 14 ещё лучше, но разница в производительности всё равно будет незначительная.