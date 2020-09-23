iOS 14 взломали через неделю после выхода

Команда Checkra1n рассказала, что ей потребуется больше времени, чтобы поработать с новой системой безопасности, добавленной Apple. Когда специалисты справятся, появится поддержка джейлбрейка iOS 14‌ и на новых устройствах.

Сейчас Checkra1n работает для iPhone 6s, 6s Plus и SE, для iPad (пятое поколение), ‌iPad‌ Air 2, ‌iPad‌ mini 4, iPad Pro (первое поколение), Apple TV 4 и 4K.

Разработчики надеются предоставить улучшенную версию инструмента в ближайшие недели. Готовится поддержка ‌iPhone‌ 8, ‌iPhone‌ 8 Plus и ‌iPhone‌ X.