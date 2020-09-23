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iOS 14 взломали через неделю после выхода
Но пока джейлбрейк ограничен старыми устройствами
Создатели инструмента для доступа к файловой системе iPhone Checkra1n представили новую версию программы 0.11.0. Она поддерживает взлом iOS 14, который пока, правда, ограничен старыми устройствами.
Команда Checkra1n рассказала, что ей потребуется больше времени, чтобы поработать с новой системой безопасности, добавленной Apple. Когда специалисты справятся, появится поддержка джейлбрейка iOS 14 и на новых устройствах.
Сейчас Checkra1n работает для iPhone 6s, 6s Plus и SE, для iPad (пятое поколение), iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro (первое поколение), Apple TV 4 и 4K.
Разработчики надеются предоставить улучшенную версию инструмента в ближайшие недели. Готовится поддержка iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.