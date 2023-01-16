iOS 16 вышла на iPhone несколько месяцев назад, но ошибки до сих пор не исправлены

Apple выпустила ‌iOS 16‌ в сентябре и с тех пор вышло уже несколько последующих обновлений для устранения ошибок. Самое последнее обновление — iOS 16.2 от 13 декабря. Согласно сообщениям пользователей, этот патч также принёс множество ошибок и системных сбоёв.

Пользователи сообщают также о низкой производительности системы. По словам владельцев iPhone, проблемы самые разные, в том числе сбои в работе Spotlight, клавиатура не отображается в приложениях, чрезмерный разряд батареи, зависание приложения «Камера», проблемы с режимами фокусировки, ошибки Apple Music и т.д.