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iOS 16 здесь: представлена новейшая версия операционной системы для iPhone

С полностью переработанным экраном блокировки
Сегодня на открытии конференции WWDC компания Apple представила новую версию iOS под номером 16.
iOS 16 здесь: представлена новейшая версия операционной системы для iPhone

Apple начала с крупнейшего изменения в iOS 16 — переработанного экрана блокировки. Это наиболее значительное обновление за долгие годы.

iOS 16 здесь: представлена новейшая версия операционной системы для iPhone

Новый экран блокировки позволяет лучше персонализовать свой айфон. Можно выбирать любые изображения (iOS ещё и посоветует вам наилучшие) и цветовые фильтры для них. Прямо на экран блокировки можно поместить виджеты.

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Для нового экрана блокировки Apple изменила вид отображения уведомлений. Теперь они не перегораживают весь рисунок. Компания также улучшила опцию Focus. Она стала работать внутри приложений, например, в браузере — будет показывать вам только действительно нужные вкладки.

В приложении для обмена сообщений появилась опция быстрого удаления отправленного сообщения (если вы сделали ошибку). Кроме того, можно редактировать то, что было отправлено. В iMessage также напрямую интегрировали SharePlay: вам не нужно запускать звонок в FaceTime, чтобы устроить, например, совместный просмотр фильма. Ещё можно удобно делать подобие стикеров из фотографий:

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