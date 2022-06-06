iOS 16 здесь: представлена новейшая версия операционной системы для iPhone

Для нового экрана блокировки Apple изменила вид отображения уведомлений. Теперь они не перегораживают весь рисунок. Компания также улучшила опцию Focus. Она стала работать внутри приложений, например, в браузере — будет показывать вам только действительно нужные вкладки.

В приложении для обмена сообщений появилась опция быстрого удаления отправленного сообщения (если вы сделали ошибку). Кроме того, можно редактировать то, что было отправлено. В iMessage также напрямую интегрировали SharePlay: вам не нужно запускать звонок в FaceTime, чтобы устроить, например, совместный просмотр фильма. Ещё можно удобно делать подобие стикеров из фотографий: