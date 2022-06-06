iOS 16 здесь: представлена новейшая версия операционной системы для iPhone

iOS 16 здесь: представлена новейшая версия операционной системы для iPhoneС полностью переработанным экраном блокировки
Apple начала с крупнейшего изменения в iOS 16 — переработанного экрана блокировки. Это наиболее значительное обновление за долгие годы.
Новый экран блокировки позволяет лучше персонализовать свой айфон. Можно выбирать любые изображения (iOS ещё и посоветует вам наилучшие) и цветовые фильтры для них. Прямо на экран блокировки можно поместить виджеты.
Для нового экрана блокировки Apple изменила вид отображения уведомлений. Теперь они не перегораживают весь рисунок. Компания также улучшила опцию Focus. Она стала работать внутри приложений, например, в браузере — будет показывать вам только действительно нужные вкладки.
В приложении для обмена сообщений появилась опция быстрого удаления отправленного сообщения (если вы сделали ошибку). Кроме того, можно редактировать то, что было отправлено. В iMessage также напрямую интегрировали SharePlay: вам не нужно запускать звонок в FaceTime, чтобы устроить, например, совместный просмотр фильма. Ещё можно удобно делать подобие стикеров из фотографий:
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