iOS 17.1 выйдет 24 октября: какие функции и исправления стоит ждать

iOS 17.1 выйдет 24 октября: какие функции и исправления стоит ждатьКакие вам понравились сильнее?
Apple выпустит iOS 17.1 для широкой публики в ближайшее время после примерно месяца бета-тестирования. Обновление содержит ряд функций, исправлений ошибок и улучшений производительности, о которых написало издание 9to5Mac.
Обновления включает улучшение AirDrop, позволяя продолжать передачу данных через Интернет, когда вы находитесь вне зоны действия другого устройства, а также возможность использовать сотовые данные для передачи данных. В Apple Music появились «избранные» песни, альбомы и плейлисты, новые опции фильтрации, а также библиотека иллюстраций для персонализации плейлистов.
В режиме ожидания пользователь теперь может выбрать автоматическое отключение дисплея, через 20 секунд или никогда (на устройствах с Always-on).
В Apple Wallet появилась функция Connected Cards для пользователей из Великобритании, показывающая текущий баланс счета и историю транзакций, а функция Photo Shuffle на экране блокировки теперь позволяет выбрать конкретный альбом.
Также в обновление включены различные исправления ошибок и оптимизация производительности.