iOS 17.1 выйдет 24 октября: какие функции и исправления стоит ждать

Обновления включает улучшение AirDrop, позволяя продолжать передачу данных через Интернет, когда вы находитесь вне зоны действия другого устройства, а также возможность использовать сотовые данные для передачи данных. В Apple Music появились «избранные» песни, альбомы и плейлисты, новые опции фильтрации, а также библиотека иллюстраций для персонализации плейлистов.

В режиме ожидания пользователь теперь может выбрать автоматическое отключение дисплея, через 20 секунд или никогда (на устройствах с Always-on).

В Apple Wallet появилась функция Connected Cards для пользователей из Великобритании, показывающая текущий баланс счета и историю транзакций, а функция Photo Shuffle на экране блокировки теперь позволяет выбрать конкретный альбом.

Также в обновление включены различные исправления ошибок и оптимизация производительности.