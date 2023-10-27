iOS 17.2 подтвердил существование системы обновления запечатанных iPhone

Этот шаг был предпринят после того, как компания Apple была вынуждена выпустить обновление для моделей iPhone 15, чтобы устранить существенную ошибку при настройке. В бета-версии комплекта средств разработки программного обеспечения (SDK) iOS 17.2 появились новые внутренние фреймворки, поддерживающие беспроводное обновление прошивки по воздуху (OTA) с помощью специального внешнего устройства.

Марк Гурман из Bloomberg ранее описывал это устройство как «проприетарное устройство, похожее на планшет». Это устройство не предназначено для конечных пользователей и служит для внутренних нужд.

Помимо предотвращения крупных ошибок первого дня, эта система может способствовать восстановлению прошивки iOS-устройств без использования кабеля.

Apple уже работает над технологиями восстановления таких устройств, как Apple Watch и Apple TV, которые не могут подключаться к компьютеру.