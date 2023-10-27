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21:11, 27 октября 2023
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iOS 17.2 подтвердил существование системы обновления запечатанных iPhone

А ваш Android так может?

По имеющимся данным, Apple работает над системой, которая позволит сотрудникам устанавливать обновления ПО на запечатанные iPhone, избавляя их от необходимости распаковывать устройства. И этому нашли доказательства.

iOS 17.2 подтвердил существование системы обновления запечатанных iPhone

© Arnel Hasanovic

Этот шаг был предпринят после того, как компания Apple была вынуждена выпустить обновление для моделей iPhone 15, чтобы устранить существенную ошибку при настройке. В бета-версии комплекта средств разработки программного обеспечения (SDK) iOS 17.2 появились новые внутренние фреймворки, поддерживающие беспроводное обновление прошивки по воздуху (OTA) с помощью специального внешнего устройства.

Марк Гурман из Bloomberg ранее описывал это устройство как «проприетарное устройство, похожее на планшет». Это устройство не предназначено для конечных пользователей и служит для внутренних нужд.

Помимо предотвращения крупных ошибок первого дня, эта система может способствовать восстановлению прошивки iOS-устройств без использования кабеля.

Apple уже работает над технологиями восстановления таких устройств, как Apple Watch и Apple TV, которые не могут подключаться к компьютеру.

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