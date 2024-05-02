iOS 17.5 Beta упростил ремонт iPhone

В настоящее время как Apple, так и авторизованные сервисные центры требуют отключить Find My перед обслуживанием iPhone. Это гарантирует, что украденные устройства не смогут использоваться в разного рода «мутных» схемах.

В iOS 17.5 beta 4 появилась новая функция «Состояние ремонта». Введя свой Apple ID и пароль, вы можете подтвердить легитимность ремонта устройства, сохранив при этом функцию «Find My» активной. Это позволяет продолжать отслеживать устройство через Локатор, отображая статус «Готов к ремонту», который подтверждает его полную функциональность.

iOS 17.5, релиз которой ожидается в мае, также принесет интересную новость для пользователей из Европейского союза — возможность загружать приложения напрямую из Интернета, минуя ограничения App Store.