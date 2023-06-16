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14:15, 16 июня 2023
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iOS 17 будет помнить ваш старый пароль, даже если вы его сменили

Но лишь на 72 часа

В предстоящем обновлении iOS 17 для iPhone Apple введет полезную функцию для тех, кто меняет свой пароль от смартфона и впоследствии забывает его (с кем не бывает?). Новая опция позволяет пользователям сбросить свой пароль, используя предыдущий, в течение 72 часов с момента изменения.

Если введен неверный пароль, достаточно будет нажать на «Забыли пароль?», что приведет к экрану с опцией «Попробуйте сбросить пароль». Выбрав этот параметр, пользователи смогут ввести предыдущий пароль и создать новый снова.

iOS 17 будет помнить ваш старый пароль, даже если вы его сменили

MacRumors

Для повышения безопасности iOS 17 также включает настройку, которая позволяет пользователям вообще убрать срок действия предыдущего пароля, предотвращая его использование для целей сброса пароля.

iOS 17 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и будет выпущена позже в этом году для iPhone XS и более новых моделей.

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