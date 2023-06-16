iOS 17 будет помнить ваш старый пароль, даже если вы его сменили

iOS 17 будет помнить ваш старый пароль, даже если вы его сменилиНо лишь на 72 часа
В предстоящем обновлении iOS 17 для iPhone Apple введет полезную функцию для тех, кто меняет свой пароль от смартфона и впоследствии забывает его (с кем не бывает?). Новая опция позволяет пользователям сбросить свой пароль, используя предыдущий, в течение 72 часов с момента изменения.
Если введен неверный пароль, достаточно будет нажать на «Забыли пароль?», что приведет к экрану с опцией «Попробуйте сбросить пароль». Выбрав этот параметр, пользователи смогут ввести предыдущий пароль и создать новый снова.
Для повышения безопасности iOS 17 также включает настройку, которая позволяет пользователям вообще убрать срок действия предыдущего пароля, предотвращая его использование для целей сброса пароля.
iOS 17 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и будет выпущена позже в этом году для iPhone XS и более новых моделей.