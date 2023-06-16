iOS 17 будет помнить ваш старый пароль, даже если вы его сменили

Для повышения безопасности iOS 17 также включает настройку, которая позволяет пользователям вообще убрать срок действия предыдущего пароля, предотвращая его использование для целей сброса пароля.

iOS 17 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и будет выпущена позже в этом году для iPhone XS и более новых моделей.