iOS 17: функции, которые не будут доступны на релизе

Функция AirDrop также получит развитие, позволяя обмениваться номерами с помощью NameDrop. Интересным дополнением станет возможность продолжать передачу данных по AirDrop через Интернет, даже если вы отошли от другого устройства. Удобно, правда?

Наконец, любители Apple Music обрадуются появлению поддержки совместных плейлистов. Вскоре вы сможете приглашать друзей присоединиться к плейлисту, что позволит всем добавлять, изменять порядок и реагировать с помощью эмодзи на песни.

Хотя эти функции не будут доступны на релизе iOS 17, Apple должна добавить их позже.