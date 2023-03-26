iOS 17 принесёт айфонам самые долгожданные функции

В январе Гурмэн сообщал, что ‌iOS 17‌ может быть менее значительным обновлением, чем апдейты в предыдущие годы, из-за того, что компания уделяет большое внимание своей гарнитуре смешанной реальности. Теперь же подход к разработке изменился.

Если раньше iOS 17 должна была стать тюнинговым релизом, то есть обновлением с исправлением ошибок и повышением производительности, то теперь система сможет похвастаться несколькими «приятными» функциями. По словам Гурмэна, это будут наиболее востребованные пользователями опции. Он, впрочем, не сказал, какие именно.