iOS 17 принесёт айфонам самые долгожданные функции

18:48, 26 марта 2023
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iOS 17 принесёт айфонам самые долгожданные функцииНо какие, пока неизвестно
Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн рассказал, что Apple изменила стратегию разработки для iOS 17. В операционную систему решили добавить несколько важных долгожданных функций.
Фото: Unsplash
В январе Гурмэн сообщал, что iOS 17 может быть менее значительным обновлением, чем апдейты в предыдущие годы, из-за того, что компания уделяет большое внимание своей гарнитуре смешанной реальности. Теперь же подход к разработке изменился.
Если раньше iOS 17 должна была стать тюнинговым релизом, то есть обновлением с исправлением ошибок и повышением производительности, то теперь система сможет похвастаться несколькими «приятными» функциями. По словам Гурмэна, это будут наиболее востребованные пользователями опции. Он, впрочем, не сказал, какие именно.