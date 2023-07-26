iOS 17 все ближе к выходу: что еще добавили

С момента представления первой бета-версии после WWDC 5 июня Apple постоянно совершенствует систему. Во второй бета-версии были представлены обновления AirDrop, изменения в настройках и даже поддержка кроссфейдинга в Apple Music.

Теперь, в четвертой бета-версии iOS 17, Apple попрощалась с My Photo Stream, полностью удалив эту функцию. Кроме того, в настройках появился тумблер, позволяющий отключить инициирование передачи данных по протоколу AirDrop при сближении двух устройств.

Приложение «Сообщения» получило новый дизайн с измененными макетами и иконками, а кнопки приложения «ТВ» получили лишь небольшое обновление дизайна (в виде по-другому выглядящей кнопки), а кнопка выбора AirPlay получила новую анимацию.

И это еще не все - на экране блокировки шрифт стал немного толще.