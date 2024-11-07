iOS 18.2 получил поддержку Face ID для доверия новым компьютерам

Функция «Доверять этому компьютеру» была введена еще в 2013 году с iOS 7. С iOS 16 этот запрос также появляется при подключении устройств к доверенным компьютерам с включенными локальными автоматическими резервными копиями. Пользователи могут сбросить настройки доверенных компьютеров в меню настроек, перейдя в Настройки > Основные > Перенос или сброс > Сбросить местоположение и конфиденциальность.

iOS 18.2 все еще находится на стадии бета-тестирования и доступна только для разработчиков. Ожидается, что окончательная публичная версия выйдет в декабре.