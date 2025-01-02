iOS 18.3 выйдет уже в январе, и что в нём нового

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Выход iOS 18.3 ожидается около 22 января 2025 года, пишут тематические СМИ. В настоящее время обновление находится в стадии бета-тестирования, вторая бета-версия запланирована на 3 января 2025 года. Судя по предыдущим циклам выпуска Apple, финальная версия, скорее всего, выйдет вскоре после RC-версии 17 января 2025 года.