iOS 18.3 выйдет уже в январе, и что в нём нового

Опубликовано 02 января 2025, 21:001 мин.
iOS 18.3 выйдет уже в январе, и что в нём новогоЖдёте?
Выход iOS 18.3 ожидается около 22 января 2025 года, пишут тематические СМИ. В настоящее время обновление находится в стадии бета-тестирования, вторая бета-версия запланирована на 3 января 2025 года. Судя по предыдущим циклам выпуска Apple, финальная версия, скорее всего, выйдет вскоре после RC-версии 17 января 2025 года.
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В iOS 18.3 основное внимание уделяется исправлению ошибок и улучшению производительности, а не новым функциям. Заметные изменения включают:
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Поддержка роботов-пылесосов в приложении умного дома
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Измененная иконка для Image Playground
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Исправление ошибок в API ИИ-помощниках по написанию текстов и Genmoji
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Поддержка Face ID или Touch ID для входа в приложение по подаче обратной связи
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Поддержка темного режима для значка меню управления камерой в «Настройках».