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Опубликовано 02 января 2025, 21:00
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iOS 18.3 выйдет уже в январе, и что в нём нового

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Выход iOS 18.3 ожидается около 22 января 2025 года, пишут тематические СМИ. В настоящее время обновление находится в стадии бета-тестирования, вторая бета-версия запланирована на 3 января 2025 года. Судя по предыдущим циклам выпуска Apple, финальная версия, скорее всего, выйдет вскоре после RC-версии 17 января 2025 года.
iOS 18.3 выйдет уже в январе, и что в нём нового

© Apple

В iOS 18.3 основное внимание уделяется исправлению ошибок и улучшению производительности, а не новым функциям. Заметные изменения включают:

  • Поддержка роботов-пылесосов в приложении умного дома

  • Измененная иконка для Image Playground

  • Исправление ошибок в API ИИ-помощниках по написанию текстов и Genmoji

  • Поддержка Face ID или Touch ID для входа в приложение по подаче обратной связи

  • Поддержка темного режима для значка меню управления камерой в «Настройках».

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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