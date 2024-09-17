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Опубликовано 17 сентября 2024, 08:19
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iOS 18 назвали «умным» обновлением, даже несмотря на отсутствие многих ИИ-фишек

Владельцы iPhone и iPad — обновляемся!
iOS 18 признали «умным» обновлением. И это несмотря на отсутствие большинства функций, связанных с искусственным интеллектом.
iOS 18 назвали «умным» обновлением, даже несмотря на отсутствие многих ИИ-фишек
© The Verge

Обычно новая версия iOS появляется сразу и в полном объеме, но не в этом году. Главная фишка, Apple Intelligence, пока отсутствует и многие ее возможности появятся не раньше 2025 года.

Основные изменения включают высокий уровень персонализации, который раньше был нехарактерен для Apple. Значительно обновлен Control Center: теперь элементы управления разделены на страницы и их можно настраивать под себя.

Кроме того, iOS 18 впервые добавила поддержку RCS. Это значит, что теперь владельцы iPhone смогут отправлять сообщения пользователям Android в рамках их стандарта общения.

Еще одно интересное изменение — полная свобода в размещении иконок на экране. Также iOS 18 получила новое приложение для управления паролями и функцию расшифровки голосовых заметок.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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