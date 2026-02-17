iOS 27 сделает акцент на увеличении времени работы iPhone без подзарядки

За годы в iOS накопилось «много старого кода» и функций, которые «увеличивают нагрузку на устройство». В свежей ОС инженеры планируют «навести порядок» — убрать лишнее, переписать часть функций и сделать систему быстрее и стабильнее. При этом Apple не бросила идею с внедрением ИИ, в частности обновлённой Siri.

Если планы реализуются, iOS 27 сделает iPhone не только умнее, но и выносливее.