iOS станет умнее: ИИ в iPhone сможет резюмировать длинные сообщения

Опубликовано 06 мая 2024, 02:15
1 мин.
iOS станет умнее: ИИ в iPhone сможет резюмировать длинные сообщенияОбработка на устройстве
Грядущее обновление iOS 18 может привнести довольно удобную функцию: резюме сообщений с помощью искусственного интеллекта. Подобно функциям на Android и Humane AI Pin, iOS 18 может сократить объемные сообщения в iMessage, сохранив при этом ключевую информацию.
По данным AppleInsider, Apple разрабатывает систему искусственного интеллекта, которая сможет не только резюмировать сообщения, но и предлагать быстрые ответы.
Сообщается, что компания создает языковую модель, которая сможет работать локально на устройстве, что избавит ее от необходимости подключаться к Интернету для решения задач ИИ. Это означает более быструю обработку данных и, что еще важнее, повышенную конфиденциальность, поскольку данные остаются в телефоне.
Однако, по слухам, Apple может не полагаться только на собственный ИИ. Переговоры с Google и OpenAI указывают на возможность интеграции их инструментов ИИ.
Ожидается, что iOS 18 будет представлена на WWDC в июне.