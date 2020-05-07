iPhone 11 по качеству селфи-камеры уступил флагманам от Huawei и Samsung

Эксперты отметили, что iPhone 11 достойно передаёт цвета и обеспечивает хорошую экспозицию в большинстве случаев. В итоге селфи-камеру смартфона оценили в 91 балл. В целом, фронтальная камера устройства работает почти так же, как у iPhone 11 Pro Max. Есть только одно крупное различие — в фокусном расстоянии. У iPhone 11 на больших расстояниях от фронтальной камеры может наблюдаться расфокус.

Стоит отметить, что iPhone 11 получил меньше баллов, чем многие флагманские смартфоны прошлого года. Выше него в рейтинге находятся Google Pixel 4, Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+ 5G.